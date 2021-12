Omicron-variant officieel gevonden op Curaçao

38 Gedeeld

WILLEMSTAD – De omicron-variant is officieel ontdekt op Curaçao. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth vandaag. Het vermoeden was er al langere tijd, maar nu is daar dan ook de officiële bevestiging.

De ontdekking werd gedaan in samenwerking met het testteam van Aruba. Hoe en wanneer de nieuwe variant op Curaçao terecht is gekomen is nog niet bekend.

