Willemstad – De Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit heeft voor het eerst alcohol controles uitgevoerd onder het vliegend personeel van verschillende luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven van Hato.

Dat deed ze in samenwerking met de politie, die de controles van te voren niet aangekondigde. In totaal werd er 17 keer gecontroleerd. Zowel vliegers, onderhouds- en cabinepersoneel moesten blazen. Goed nieuws: niemand had teveel drank op.