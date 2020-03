Onbegrip over steunmaatregelen op de BES-eilanden

7 Gedeeld

Bonaire foto: Melanie Zandwijk

Onbegrip op Bonaire over de steunmaatregelen van de overheid. Werkgevers die steun willen moeten hun werknemers namelijk verplicht thuis laten. De regeling haakt namelijk in op het bestaande ziekengeld.



Dit plaatst veel horecaondernemers voor een duivels dilemma. Óf het personeel zelf doorbetalen, waarvoor geen geld is. Óf gebruik maken van de noodregeling maar dan het personeel niet kunnen inzetten.