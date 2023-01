WILLEMSTAD – Onbekenden hebben gisternacht ingebroken bij Samson op Chobolobo. Daarbij werd een raam van de voordeur ingeslagen. De dieven gingen er vandoor met een kassalade.

De beveiliging van het complex arriveerde net toen de dieven waren gevlogen. De geldlade lag bij buiten de voordeur. Of daar geld in zat, dat is meegenomen, meldt de politie niet.