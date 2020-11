Onbewoonbaar huis in Otrobanda gaat in vlammen op

2 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Bij een forse uitslaande brand in een huis aan de Bajonetstraat in Otrobanda zijn twee bewoners gisternacht dakloos geraakt. Zij wisten te ontsnappen aan de vlammen, maar het huis werd totaal verwoest.

Vanwege instortingsgevaar is het huis nu helemaal onbewoonbaar. Het was namelijk al een ruïne, waar bewoning eigenlijk al niet meer mogelijk was.

