Onderhoudswerkzaamheden aan de Cadushistraat begint vandaag

WILLEMSTAD – Vanavond beginnen de onderhoudswerkzaamheden aan de Cadushistraat. Dat is de bochtige weg die Montaña Rei verbind met Santa Rosa in Santa Rosa. Het gaat om onderhoud in het door de overheid genoemde ‘Life Extension’-wegonderhoudsproject fase II.

Aannemer CWM is belast met de werkzaamheden aan de Cadushistraat. Tijdens de uitvoering kunnen bewoners en bedrijven aan deze straat hun huis of vestiging vrij bereiken. Voor automobilisten die van deze weg gebruik maken, worden omleidingsroutes aangegeven met tijdelijke verkeersborden en signalen.