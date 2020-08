Ondernemers Bonaire krijgen opnieuw steun uit Nederland

56 Gedeeld

Kralendijk – Ondernemers op Bonaire die te maken hebben met omzetverlies vanwege de coronacrisis kunnen opnieuw een aanvraag doen steun.

Het gaat om een eenmalige regeling waarbij de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $55.000. Deze betaling komt bovenop de noodregeling die er al is.

De tegemoetkoming is een ondersteuning in de vaste lasten voor de periode van 13 juni tot en met 12 oktober 2020. Ondernemers moeten de aanvraag voor donderdag per e-mail opsturen.

