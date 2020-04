108 Gedeeld

Kenneth Gijsbertha

Willemstad- Ondernemers moesten gisteren toch hun omzet- en loonbelasting betalen. Althans de belastingdienst kondigde dat aan met advertenties in de kranten.



Opvallend, want minister Kenneth Gijsbertha van Financiën had begin deze maand ondernemers toegezegd dat dat niet hoefde vanwege de coronamaatregelen.



Gijsbertha heeft nog niet gereageerd op de ommezwaai van de belastingdienst en het verbreken van zijn belofte.