Onderstand niet 70 procent van het minimumloon in Caribisch Nederland

DEN HAAG – De onderstand op de drie BES-eilanden wordt niet verhoogd naar 70 procent van het minimumloon. In Nederland is dat wel het geval, maar de regeringspartijen stemden tegen een motie om de norm gelijk te trekken met Caribisch Nederland.

Den Haag is bang dat een verhoging de prikkel om te werken wegneemt. Het minimumloon zelf gaat wel omhoog per 1 januari. Met tien procent. En dat geldt ook voor de AOV. Jorien Wuite uit Sint-Maarten had zich daarvoor hard gemaakt en haar motie haalde het in de Tweede Kamer.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures