Onderwijsvakbond DOEN praat morgen met de minister

WILLEMSTAD – De geplande bijeenkomst van vakbond DOEN met minister Dorothy Hato van Bestuur, Planning en Dienstverlening en minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs wordt verplaatst naar morgen, dinsdag 29 oktober. Tijdens deze bijeenkomst worden cruciale voorstellen van de vakbond besproken, met als doel de arbeidsomstandigheden in de onderwijswereld te verbeteren.

In aanloop naar de ontmoeting organiseerde vakbond DOEN afgelopen donderdag een online bijeenkomst met werknemers uit de onderwijsssector. Tijdens deze sessie lichtte de vakbond de huidige salarissen in het onderwijs toe en werd uitgelegd welke medewerkers in aanmerking komen voor de eindbetalingen in 2024. Daarnaast werd besproken hoe de recente beslissingen van de regering, in het kader van het schrappen van de 12,5 procent maatregel, het onderwijspersoneel treffen.

DOEN heeft tijdens het overleg een voorstel gepresenteerd dat bestaat uit vijf punten. Dit plan richt zich op de belangen van alle functies in het onderwijs, van docenten tot ondersteunend en administratief personeel, en de invloed van de huidige arbeidsomstandigheden op de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van klasassistenten, schooldirecteuren en adjunct-directeuren.

Aan het einde van de online sessie werd een enquête geopend, zodat alle onderwijswerknemers hun input konden geven over de voorstellen van de vakbond. Deze feedback vormt een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de aankomende ontmoeting met de ministers van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en Onderwijs.

Het vijfpuntenplan van DOEN heeft als doel de negatieve gevolgen van de 12,5 procent maatregel voor het onderwijs te beperken en samen met de betrokken ministers stappen te ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao te waarborgen.

De vakbond heeft aangekondigd dat er na de presentatie van het voorstel tijdens de bijeenkomst, verdere details en de resultaten van de gesprekken openbaar gemaakt worden.

