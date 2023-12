Onderwijsvakbond DOEN wil toe treden tot Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Vakbond DOEN wil deel uitmaken van het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, GOA. Deze toetreding moet een belangrijk moment markeren voor onderwijspersoneel op Curaçao dat lid is van DOEN en belooft gelijke, transparante en toegankelijke arbeidsvoorwaarden voor al het onderwijspersoneel.

De voorgenomen toetreding is een significante ontwikkeling voor het onderwijspersoneel op Curaçao. Het GOA, ofwel Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, is een platform waar vakbonden en overheidsinstanties samenwerken om arbeidsvoorwaarden en -beleid te bespreken en te verbeteren.

Als de toetreding lukt, krijgt Vakbond DOEN een stem in dit belangrijke overleg, waarmee ze kunnen strijden voor eerlijkere arbeidsomstandigheden voor onderwijzers op het eiland.

De vakbond presenteerde tijdens de bijeenkomst op de Dag van het Onderwijs het ‘Ban Komplementá’-plan, gericht op het verbeteren van de salarisstructuur en promotiekansen voor onderwijspersoneel dat recent niet in aanmerking kwam voor promotie. Dit plan onderstreept de inzet van de vakbond voor verbeterde arbeidsomstandigheden in het onderwijs.

Het proces van toetreding tot het GOA werd uitgelegd door vakbondsvoorzitter Marbella Felipa. “Na een ontmoeting met het secretariaat van het GOA en de bevestiging dat DOEN voldoet aan alle criteria, hebben we op 6 november 2023 formeel verzocht om deel uit te maken van het GOA,” zei ze.