Onderzoek: Curaçao wordt warmer, zeespiegel gaat stijgen

WILLEMSTAD – Curaçao wordt warmer. Dat zegt Timo Kelder van de Nederlandse stichting Climate Adaptation Services (CAS). Die deed daar onderzoek naar in opdracht van havenbeheerder CAP. Volgens Kelder is het warmer worden een gevolg van klimaatverandering.

Kelders onderzoek werd uitgevoerd samen met Felix van Veldhoven en betreft een verkennend onderzoek naar klimaatdreigingen en -risico’s voor havens. Op dit moment is het jaarlijks maximum rond de 33 graden Celsius, met een record van 38,3 graden. In 2050 zal dat waarschijnlijk jaarlijks 36 graden Celsius worden met uitschieters van 42 graden.

Kelder sprak zijn waarschuwing uit tijdens een lezing over de effecten van klimaatverandering op Curaçao dat door Curaçao Ports Authority, CPA was georganiseerd.

Volgens de onderzoekers zal de zeespiegel rond de ABC-eilanden de komende decennia sneller stijgen dan in de afgelopen decennia. In 2050 voorziet hij een stijging van 28 centimeter. Na 2050 gaat dat nog sneller en kan dan ruim 85 centimeter hoger zijn dan nu het geval is.

Bekijk hier de handouts van de lezing