Onderzoek ingesteld na overlijden baby in tienermoederopvang

WILLEMSTAD – In Kas Genesis is vanochtend een baby overleden. Het verzorgend personeel sloeg direct alarm en de autoriteiten werden op de hoogte gebracht, zo bevestigt politiewoordvoerder Luis Curiel. Kas Genesis is onderdeel van Fundashon Kalor.

Het incident gebeurde in een opvanghuis voor tieners die zwanger zijn of net een kindje hebben. Het baby’tje dat vanochtend overleed was twee maanden oud.

In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om het lichaam in beslag te nemen om een onderzoek te starten en de doodsoorzaak te bepalen. “Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar in dergelijke gevallen bij minderjarige kinderen moet de doodsoorzaak worden vastgesteld. Dat is het onderzoek dat nu zal plaatsvinden”, aldus politiewoordvoerder Luis Curiel.