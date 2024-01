Onderzoek naar Caribische Familiegeschiedenis in Nationaal Archief

WILLEMSTAD – Het Nationaal Archief van Curaçao opent het jaar met een lezing over de registratie van de voorouders van Curaçao. Dat is op 29 januari, de lezing wordt verzorgd door historicus Margo Groenewoud en Gyoni Jamanika, student ‘culturele wetenschappen’ aan de Radboud Universiteit in Nederland.

Het onderzoek naar voorouders op Curaçao en in het Caribisch gebied is niet onmogelijk, maar heeft altijd veel van de onderzoeker gevergd. Gelukkig zijn er inspanningen geleverd om bronnen toegankelijker te maken.

Het Nationaal Archief van Curaçao maakt momenteel deel uit van de ‘Historische Database van Suriname en het Caribisch gebied’, samen met andere archieven in Suriname en Aruba, en met het projectteam van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Een belangrijke prestatie is het online toegankelijk maken van de slavernijregisters. De lezing op 29 januari gaat over nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar Caribische familiegeschiedenis. Zij spreken over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het project, het belang ervan voor de gemeenschap en onderzoekers, en hoe iedereen kan bijdragen. Registratie is gewenst via: [email protected], aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.