4 Gedeeld

De rapporten over het Curaçao North Sea Jazz Festival behoren tot de meest gedownloade rapporten van het UCF Rosen College in Orlando, Florida. Het evenementenonderzoek op Curaçao plaatst de universiteit hoger op de Shanghai-ranglijst van 500 van ’s werelds beste universiteiten die onderzoek doen naar hospitality- en toerismeprogramma’s.

De rapporten over het Curaçao jazzfestival werden meer dan 7.800 keer gedownload, wat neer komt op meer dan 25% van het totale aantal downloads van onderzoekswerk van het UCF Rosen College.

De grote populariteit van het CNSJF in de entertainment- en toerismewereld heeft een aanzienlijke invloed gehad op de wetenschappelijke gemeenschap.

De in juni 2020 gepubliceerde ranglijst van academische studies, de Shanghai-ranglijst Global Ranking of Academic Subjects 2020, plaatste ook het programma van het Rosen College op de eerste plaats in de Verenigde Staten.

Dit is de nieuwe academische wereldranglijst van de prestigieuze Academic Ranking of World Universities (ARWU) (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/hospitality-tourism-management.html).

Volgens de Chronicle of Higher Education is de Shanghai-ranglijst de invloedrijkste ranglijst van universiteiten van wereldnaam.

De rapporten over het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) zijn hier te vinden.