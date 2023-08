Onderzoekers: oceanen waren nog nooit zo warm

ORONO – Het water in de oceanen en zeeën op aarde was nog nooit zo warm. De gemiddelde temperatuur is gestegen naar 21,1 graden. Het onderzoeksinstituut Climate Reanalyzer, dat verbonden is aan de Amerikaanse universiteit van Maine, houdt de berekeningen sinds 1981 bij.

In 2007 lag het gemiddelde voor het laatst onder de 20 graden. Sindsdien liep het peil beetje bij beetje op. In 2016 kwam de temperatuur heel even uit op 21,0 graden. Die grens werd in maart en april van dit jaar gepasseerd, en ook sinds half juli ligt de watertemperatuur boven de 21 graden.

Uit andere onderzoeken was ook al gebleken dat de oceaantemperatuur sinds 1958 stijgt, en dat dit sinds 1990 sneller gaat. Met een hetere oceaan is er meer kans op extreme weersomstandigheden. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer vocht dat opstijgt, wat weer leidt tot intense regenval en overstromingen.

Bovendien kan dit de orkanen verergeren. Warmte zorgt daarnaast voor ’thermische uitzetting’: warm water neemt meer plaats in dan kouder water, en dus stijgt de zeespiegel.