Onderzoekscommissie HNO zegt vooruitgang te boeken, maar houdt kaarten tegen de borst

WILLEMSTAD – De onderzoekscommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zegt belangrijke vooruitgang te hebben geboekt in haar onderzoek naar de constructie van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda op Curaçao. Dat meldt de commissie in een persbericht.

De eerste reeks vertrouwelijke gesprekken zouden hebben geleid tot significante aanvullende informatie en verduidelijkingen over reeds gedocumenteerde feiten. Maar wat die aanvullende informatie dan precies is, meldt de commissie niet, ze houdt de kaarten tegen de borst.

Het HNO-onderzoek, dat door het Parlement van Curaçao is geïnitieerd, beoogt desondanks volledige transparantie in het onderzoeksproces. De commissie heeft een digitale enquête uitgezet om het publiek bij het onderzoek te betrekken en streeft ernaar alle feiten rond de bouw van het ziekenhuis te verzamelen. Tot op heden zijn er twee openbare bijeenkomsten gehouden, gevolgd door de genoemde vertrouwelijke gesprekken.

De commissie, onder voorzitterschap van Eduard Braam, legde uit dat het onderzoek niet bedoeld is als een volkstribunaal, maar om de feiten op tafel te krijgen. Parlementsleden Giselle McWilliam, Ana-Maria Pauletta en Gwendell Mercelina zijn toegevoegd om deze missie te ondersteunen.

Het onderzoek van de enquêtecommissie richt zich op de complexe besluitvorming en potentiële misstanden rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis, een project dat oorspronkelijk bedoeld was als vervanging van het verouderde Sehos.

Belangrijke vragen betreffen de beslissing om een geheel nieuw ziekenhuis te bouwen in plaats van het bestaande te renoveren, de rol van politieke belangen bij locatiekeuzes, en de financiële impact van deze beslissingen op de Curaçaose samenleving.

Dit onderzoek richt zich op feitelijke omstandigheden, maar is van vitaal belang voor het inzichtelijk maken van eventuele misstanden en het herstellen van vertrouwen in het politieke en gezondheidssysteem van Curaçao.

De planning van de HNO-onderzoekscommissie is om het eindrapport in de eerste helft van 2024 te presenteren, wat een belangrijke stap zal zijn in het verduidelijken van de omstandigheden rond de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda.