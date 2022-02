‘Ondoorzichtigheid Curaçaose verzekeraars en geheimhoudingsplicht Centrale Bank niet in belang van polishouders’

1 Delen

De belangen van polishouders op Curaçao worden onvoldoende gediend met ondoorzichtige jaarpublicaties en de geheimhoudingsplicht van de Centrale Bank. Dat stellen econometristen Servaas Houben en Ronald Ketellapper.

Als voorbeeld noemen zij de jaarcijfers over 2020 van schadeverzekeraar ASKA. Gepubliceerd in diverse kranten in Curaçao op 14 januari 2022. Een dergelijke publicatie is wettelijk verplicht en moet uiterlijk 30 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar plaatsvinden. In dit geval hadden de cijfers dus 30 juni 2021 in de krant hebben moeten staan. De oplevering daarvan was dus een halfjaar te laat.

“De jaarresultaten en de balans van ASKA roepen nogal wat vragen op”, zegt Houben. “Behalve een uitleg over de te late publicatie ervan, lezen we bij voorbeeld dat er non admissable beleggingen zijn. Mag dat zomaar?” Bij non- admissable assets gaat het immers om activa die niet door de Centrale Bank toegestaan zijn ter dekking van de technische voorzieningen van de verzekeraar.

Uit de cijfers blijkt dat de verzekeraar technische failliet is vanwege een negatief eigen vermogen. “Waarom trekt de Centrale Bank de vergunning dan niet in”, vraagt Ketellapper zich af.

Volgens beide econometristen ontbreekt een uitleg hoe ASKA kapitaal gaat verwerven om weer over voldoende buffers te beschikken.

Geheimhoudingsplicht

Navraag bij de toezichthouder CBCS leert dat de beantwoording van deze vragen niet mogelijk is vanwege de geheimhoudingsplicht die de toezichthouder in acht moet nemen. “Jammer, want in het aangehaalde voorbeeld geven de cijfers immers geen betrouwbaar beeld van de werkelijke situatie”, zegt Ketellapper.

“De verzekeraar kan best een tijdelijk dipje hebben en aandeelhouders hebben die bereid zijn de tekorten in resultaat en eigen vermogen aan te zuiveren. Maar evengoed bevindt ASKA zich in grote problemen en is de continuïteit in gevaar. Polishouders en potentiële klanten moeten toch weten welke van de twee mogelijkheden van toepassing is”, zegt Houben.

Over Ennia stellen de twee dat er eveneens veel vragen te stellen zijn, al kunnen die niet ontleend worden aan recente jaarcijfers. Het laatst gepubliceerde jaarverslag van de verzekeraar dateert uit 2016. “Ook hierbij ontbreekt het aan transparantie waarop polishouders en pensioengerechtigden recht zouden moeten hebben”, aldus Ketellapper.

Aanvullende instrumenten

Beide econometristen zijn van mening dat kleinere landen zoals Curaçao feitelijk strenger toezicht nodig hebben dan grotere landen. “Omdat in grotere economieën aanvullende correctie- en waarschuwingsinstrumenten voor klanten van financiële instellingen aanwezig en zichtbaar zijn.”

Als voorbeeld noemt Houben een beursplatform waarop aandelen van financiële instellingen worden verhandeld, rating agencies die bedrijven waarderen op onder meer kredietwaardigheid, onafhankelijke financiële pers en consumenten beschermingsorganisaties.

“Deze aanvullende instrumenten fungeren alleen als er voldoende informatie beschikbaar is waarop ook andere partijen dan de formele toezichthouder hun oordeel kunnen baseren.”, zegt Houben.

“Maar de huidige geheimhoudingsplicht staat dat in de weg en dat beperkt het zicht op de financiële instellingen in sterke mate. In tegenstelling tot de toezichthouder Centrale Bank van Aruba, heeft CBCS ook geen track record van proactief en tijdig ingrijpen bij financiële instellingen, hetgeen het nog belangrijker maakt dat andere stakeholders inzicht kunnen krijgen in de bedrijfsvoering van financiële instellingen”, aldus Ketellapper.

Rapportage

Houben en Ketellapper begrijpen dat vanwege concurrentiële gevoeligheden niet alle bedrijfsgevoelige informatie met klanten gedeeld kan worden. Binnen het wereldwijd toegepaste Solvency II toezicht regime is hiervoor volgens hen een oplossing gemaakt door financiële instellingen te verplichten twee verschillende rapportages te publiceren.

Enerzijds een rapportage voor het algemeen publiek dat toegankelijk is voor iedereen en anderzijds een rapportage voor de toezichthouder waar bedrijfsgevoelige informatie instaat zoals commerciële resultaten en doelstellingen, prijsvaststelling en fusie of overnameplannen.

“CBCS kan voor een gelijk speelveld zorgen door een standaard format voor te schrijven voor de eerste rapportage zodat klanten van verschillende financiële instellingen toegang krijgen tot vergelijkbare informatie.”