Onduidelijkheid over strandbezoek

WILLEMSTAD – Er is dit weekend onduidelijkheid gerezen over het strandbezoek. Juristen van CHATA interpreteren artikel 11 over sport en lichaamsbeweging niet als een strandverbod, maar als een sportverbod op het strand.

Verschillende stranden gingen daarop dit weekend open, maar Politur was overal snel ter plaatste en joeg de mensen weer weg. Aan het eind van de ochtend is er een persconferentie en zal de regering Rhuggenaath nieuwe versoepelingen aankondigen, waaronder ook toegang tot de stranden.