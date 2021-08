Onduidelijkheid over testbeleid Curaçao voor kinderen onder 16

57 Gedeeld

Het is onduidelijk of kinderen tussen 7 en 16 jaar op Curaçao een negatieve PCR-test moeten laten zien als ze met hun ouders arriveren op Hato. De website van de Curaçaose overheid zegt van wel, maar de onderliggende wetgeving is niet gepubliceerd.

Het laatste publicatieblad over de coronaregels meldt in artikel 16A dat minderjarigen beneden de leeftijd van zestien jaar die geen COVID-19 symptomen hebben geen PCR-test hoeven te laten zien. De leeftijdgrens van 7 jaar wordt nergens genoemd.

Juristen stellen in reactie hierop dat er geen juridische kracht uitgaat van de website van de overheid en dat de leeftijdsgrens van 16 dus moet worden aangehouden. Dat betekent dat minderjarigen onder 16 zonder covid-verschijnselen geen PCR-test hoeven laten te zien, ondanks wat de website van de overheid meldt.

Desgevraagd zegt de dienst Communicatie en Voorlichting dat de mismatch tussen wetgeving en voorlichting is ontstaan omdat de ambtelijke molen niet altijd optimaal werkt.