One Night Only met DJ Michel de Hey op Valentijnsdag bij Madero Ocean Club

ONE NIGHT ONLY is niet zomaar een House, Tech-house & Techno feest. Dit is er 1 die je nooit meer gaat vergeten, de dikste line-up, stage op de beach, drankjes & mooie mensen. Michel de Hey stond eerder op Awakenings, Thuishaven en Circo Loco en nu komt hij naar Madero Ocean Club. Neem je valentijn 14 februari mee naar ONE NIGHT ONLY!

DATUM: 14 februari 2020

TIJD: 23:00 uur – 04:00 uur

HAPPY HOUR : 23:00 uur – 00:00 uur

TICKETS : 15 Nafl, Check Tibbaa.com – ONE NIGHT ONLY

LOCATIE : MAMBO beach boulevard, Madero Ocean Club

