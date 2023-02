One SXM Association wil dat King ‘oprechte excuses’ afgeeft

PHILIPSBURG – The One SXM Association roept koning Willem-Alexander op om een oprechte verontschuldiging uit te geven voor de betrokkenheid van het Nederlandse Koninkrijk bij de slavernij, de transatlantische slavenhandel en voor het voortdurende kolonialisme.

De Vereniging deed de oproep in een open brief aan de Koning. Premier Silveria Jacobs had in antwoord op een vraag tijdens de live persconferentie van de ministerraad woensdag gezegd dat de koning niet zal worden gevraagd om verdere excuses voor het slavernijverleden.

“Als eerste stap in het herstellen van de relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden als de kolonisator en het volk van Sint Maarten als de gekoloniseerden, eisen wij dat u uw oprechte excuses aanbiedt voor de betrokkenheid van het Nederlandse Koninkrijk bij de slavernij, de transatlantische slavenhandel en aanhoudend kolonialisme. Deze maand van Black History-vieringen en uw aanwezigheid op ons eiland is het geschikte moment om dit te doen”, verklaarde One SXM Association in haar open brief.

De vereniging zegt dat haar leden zich verplicht voelen om de koning respectvol toe te spreken over zijn aanstaande bezoek aan het land.

“We schrijven u als Caribische mensen, die zichzelf niet zien als onderdanen van andere mensen. Met grote spijt nemen wij kennis van het feit dat u, vanuit uw machts- en privilegespositie, ervoor heeft gekozen om deze eilanden te paraderen tijdens de viering van de maand van de zwarte geschiedenis, om de mensen te laten zien aan uw dochter en erfgename van uw troon en hun cultuur te betuttelen. Nog onmenselijker is de verwachting dat onze mensen voor jou en je familie moeten buigen, als een manier om legitimiteit te geven aan een anachronistisch en vervagend politiek systeem”, aldus de open brief.

“Als hoofd van het Koninkrijk der Nederlanden verschuilt u zich achter politieke onverantwoordelijkheid en weigert u excuses aan te bieden voor de betrokkenheid van uw familie bij de slavernij en de transatlantische slavenhandel. Bovendien heeft het koninkrijk dat u leidt bij elke gelegenheid geweigerd om racisme en xenofobie aan de kaak te stellen op verschillende fora van de Verenigde Naties.”

De brief vervolgt: “De mensen van Sint Maarten hebben er niet voor gekozen om deel uit te maken van het koninkrijk, en we omarmen je niet als de koning van ons volk. We verwachten dat u zich kunt vinden in dit standpunt, aangezien uw land een 80-jarige oorlog heeft gevoerd om onafhankelijk te worden van Spanje, terwijl uw volk weigerde zich door de Spanjaarden te onderwerpen. Wij geloven dat de enige manier waarop Sint Maarten een echte ‘gelijkwaardige partner’ van uw koninkrijk kan worden, is dat ons eiland een onafhankelijke, soevereine staat wordt. We herhalen dat we geen onderdanen zijn van welke monarch dan ook, en we willen absoluut niet dat onze kinderen buigen voor iemands kinderen”, aldus de brief.