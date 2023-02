Onenigheid Curaçaose coalitie nog niet van de baan

WILLEMSTAD – Onenigheid in de coalitie van MFK en PNP over de houding van Statenlid Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina in het raffinaderijdebat. Deze PNP’ers steunden afgelopen week een motie van de oppositie.

Daarin werd de regering opgeroepen een nieuwe operator te zoeken voor de raffinaderij en de beoogde opvolger van PdVSA, Curaçao Peteroleum Refinery CPR eventueel aan de kant te zetten.

MFK wil dat PNP iets doet aan de twee Statenleden, zodat die het regeringsbeleid weer steunen. De partij vindt dat ze als coalitiepartner niet verrast mag worden door coalitiegenoten en afwijkende meningen.

De motie liep uiteindelijk uit op negen stemmen voor en negen tegen, zodat die niet wordt uitgevoerd. Een storm in een glas water, concluderen de twee Statenleden.

Volgens de twee PNP’ers is de steun voor de motie geen aanval op de regering, maar een oproep aan diezelfde regering om helder en transparant informatie verschaffen aan het volk.