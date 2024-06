Nieuws uit Nederland Ongedocumenteerde Surinamers in Nederland krijgen zicht op paspoort Redactie 19-06-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Tweede Kamer lijkt in meerderheid steun te geven aan een motie die de Nederlandse regering opdraagt een verblijfsregeling te bieden voor honderden Surinamers die al jaren ongedocumenteerd in Nederland wonen.

Het gaat naar schatting om tussen de zeshonderd en achthonderd mensen die voor de onafhankelijkheid in 1975 in Suriname als Nederlander zijn geboren, en na die onafhankelijkheid naar Nederland zijn gegaan. Daar hadden ze vijf jaar de tijd om een verblijfsvergunning aan te vragen. “Door leeftijd, gezinsomstandigheden, onbekendheid of andere omstandigheden” is dat niet gelukt, staat in de motie.

Ze verblijven inmiddels wel al tientallen jaren in Nederland, maar zonder rechten. De meerderheid aan Kamerleden meldt in de motie dat dit leidt tot “schrijnende situaties”.

Het kabinet was al bezig om een paspoort te regelen voor deze groep, maar na de val van het kabinet is dat stil komen te liggen. De motie van Henri Bontenbal (CDA) roept op dat de regeling er toch moet komen. Volgende week dinsdag wordt erover gestemd. “De betrokken maatschappelijke organisaties hebben er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet de wens van de Kamer uit zal voeren.”