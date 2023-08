Online casino-overtredingen in het buitenland tellen mee bij beoordeling Curaçaose vergunningen

WILLEMSTAD – De Australische toezichthouder ACMA heeft recentelijk een brief gestuurd naar de Curaçaose minister Silvania, wat heeft geleid tot een dialoog tussen ACMA en de Gaming Control Board van Curaçao. In deze gesprekken is duidelijk geworden dat overtredingen van sublicentiehouders in het buitenland niet worden genegeerd, maar juist worden meegenomen in het evaluatieproces van een licentieaanvraag onder de nieuwe gokwetgeving op het eiland.

Na een WOB-verzoek heeft de Australian Communications and Media Authority (ACMA) interne documenten openbaar gemaakt. Deze documenten bevatten communicatie tussen ACMA en de Curaçaose autoriteiten. Onder de documenten bevond zich ook de brief van ACMA aan de Curaçaose minister Javier Silvania.

ACMA gaf aan graag samen te werken met Curaçao, vanwege het feit dat veel online casino’s die opereren onder een Curaçaose sublicentie illegaal zijn in Australië. Hierdoor is ACMA actief bezig met het aanpakken van deze sublicentiehouders.

In reactie hierop heeft een vertegenwoordiger van de Curaçaose Gaming Control Board (GCB) een e-mail gestuurd naar ACMA, waarin werd bevestigd dat Curaçao openstaat voor samenwerking. Daarnaast werd beloofd om contact op te nemen met de masterlicentiehouders die sublicenties hebben verstrekt aan online casino’s die de Australische gokwet hebben overtreden.

Een overleg tussen GCB en ACMA resulteerde in een geplande ontmoeting en vond plaats op 7 juni. Tijdens deze bijeenkomst legden GCB-vertegenwoordigers uit hoe de nieuwe Curaçaose kansspelwet werkt. Ze benadrukten dat sublicentiehouders opnieuw een vergunning moeten aanvragen om hun online casino onder een Curaçaose licentie te blijven exploiteren. Daarbij werd benadrukt dat buitenlandse overtredingen meewegen in de beoordeling van deze nieuwe aanvragen.

De lijst van sublicentiehouders die de Australische gokwet hebben overtreden, die ACMA aanleverde, zal van pas komen bij de verwerking van nieuwe licentieaanvragen door GCB, die volgende maand start. Bovendien moeten online casino’s die een nieuwe Curaçaose licentie aanvragen, procedures opstellen om geschillen met ‘getroffen klanten’, zoals Australiërs, op te lossen.

GCB benadrukte bij ACMA de intentie om in de toekomst informeel informatie te blijven delen, en hoopt op verdere samenwerking. Dit geldt tevens voor de toekomstige Curaçao Gaming Authority, die GCB zal opvolgen onder de nieuwe kansspelwet.