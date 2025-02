Algemeen Online casinovergunning op Curaçao kost bijna 50.000 euro Dick Drayer 14-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De kosten voor een vergunning voor een online casino op Curaçao bedragen jaarlijks € 47.450. Dit heeft de Curaçao Gaming Authority, de toezichthouder op kansspelen, bekendgemaakt. Ongeveer de helft van deze kosten gaat naar de staatskas van Curaçao, terwijl de andere helft bestemd is voor de toezichthouder.

De Curaçao Gaming Authority (CGA), die de Gaming Control Board opvolgt, heeft een overzicht gepubliceerd van de eenmalige en jaarlijkse kosten voor vergunninghouders onder de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen. Dit geldt zowel voor bedrijven die zelf online kansspelen aanbieden (B2C) als voor bedrijven die diensten leveren aan deze aanbieders (B2B).

Bedrijven die een online casino willen exploiteren onder een Curaçaose vergunning betalen eenmalig net iets meer dan € 4.500 voor de vergunningsaanvraag. Per geregistreerde uiteindelijk belanghebbende en gekwalificeerde belanghebbende komt daar € 150 bij. De jaarlijkse kosten bestaan uit een bijdrage van bijna € 25.000 aan de staatskas en een toezichtvergoeding van bijna € 23.000 aan de CGA. In totaal komt dit neer op € 47.450 per jaar.

In vergelijking met Nederland, waar een aanvraag voor een vergunning € 48.000 kost en online casino’s jaarlijks een heffing van 1,95 procent over hun brutospelresultaat betalen, is het systeem op Curaçao transparanter door de vaste jaarlijkse kosten.

Voor exploitanten die meerdere domeinnamen willen registreren, wordt een extra eenmalige vergoeding van € 250 per domeinnaam in rekening gebracht. De kosten worden in het eerste jaar berekend op basis van het aantal dagen dat de vergunning geldig is en moeten in de daaropvolgende jaren uiterlijk op 15 januari worden betaald.

Dienstverleners

Naast vergunningen voor exploitanten van online casino’s introduceert Curaçao ook een vergunning voor bedrijven die diensten leveren aan de goksector. Voor deze B2B-vergunningen gelden vrijwel dezelfde eenmalige kosten als voor B2C-vergunningen. Maar de jaarlijkse kosten zijn lager, omdat er geen bijdrage aan de staatskas nodig is. Bedrijven die een B2B-vergunning aanvragen, betalen jaarlijks bijna € 25.000 aan toezichtskosten aan de CGA.

Met deze nieuwe kostenstructuur krijgen bedrijven die actief zijn in de online gokindustrie op Curaçao duidelijkheid over de financiële verplichtingen die gepaard gaan met een vergunning. De overheid en toezichthouder hopen met deze regelgeving de sector beter te reguleren en meer transparantie te bieden.

