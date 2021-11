Onroerendezaakbelasting Curaçao met terugwerkende kracht omlaag

23 Gedeeld

Curaçao verlaagt per 1 januari 2019 de grondbelasting voor terrein- en huiseigenaren. Vooral huizen en terreinen in de lagere tariefgroepen profiteren. De aanslagen vanaf 2019 zijn nog niet verstuurd.

De verlaging is een besluit van de vorige Staten, die het voorstel van de regering Rhuggenaath op 21 april goedkeurde.

Wie een onbebouwd terrein heeft met een waarde tot 25.000 gulden of een bebouwd terrein heeft tot 75.000 gulden hoeft geen grondbelasting te betalen. Eigenaren met een terrein of huis tot 250.000 gulden betalen alleen een variabel percentage, geen vast tarief.

Tariefgroepen

De onroerendezaakbelasting is verdeeld in vier tariefgroepen en bestaat uit een vaste component en een variabel bedrag. Dit laatste is een percentage van de meerwaarde van het terrein of het huis. De meerwaarde is gerelateerd aan de ondergrens van een van de tariefgroepen.

De waarde die is vastgesteld voor je terrein of huis verandert niet door de nieuwe belastingregeling.

Voorbeeld:

Stel je huis is 350.000 gulden waard. Dan kom je in tariefgroep 2 terecht en betaal je een vast bedrag van 500 gulden. Vervolgens betaal je 0,3 procent over de meerwaarde. Die is 350.000 – 250.000 = 100.000 gulden. 0,3 procent over 100.000 piek is 300 gulden. De OZB komt hiermee op 800 gulden.

Het nieuwe tarief is 600 gulden minder dan het oude OZB bedrag.

Termijnen

De belastingdienst stuurt jaarlijks de OZB-aanslag per post toe. Die van 2019 tot en met 2021 wordt nog verstuurd. Op de aanslag staat de vastgestelde waarde, de

verschuldigde OZB en hoe je kunt betalen. Dat is mogelijk in vier termijnen.