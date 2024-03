Politiek Onrust binnen PAR: Leden eisen duidelijkheid over positie Zita Jesus-Leito Redactie 2024-03-14 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een opmerkelijke ontwikkeling binnen de Partido Alternativa Real (PAR) hebben boze en teleurgestelde leden opheldering geëist van het partijbestuur over de behandeling van oud-minister en huidig Statenlid Zita Jesus-Leito. Aanleiding is volgens insiders van de partij de controversiële oproep van partijleider Quincy Girigorie aan Jesus-Leito om haar zetel op te geven, nadat zij eerder besloot zich niet herkiesbaar te stellen voor de aankomende Statenverkiezingen van 2025.

Deze oproep en de vermeende druk op Jesus-Leito hebben tot aanzienlijke onrust geleid onder PAR-leden, die vinden dat er met een gebrek aan respect wordt omgesprongen met iemand die veel voor de partij heeft betekend.

De leden van de PAR hebben aangedrongen op een partijraadsvergadering en een algemene ledenvergadering om de situatie rondom Jesus-Leito te bespreken en de nodige duidelijkheid te verkrijgen. Zij uiten hun teleurstelling over de aanpak van Girigorie en bekritiseren het gebrek aan eerbied voor Jesus-Leito’s bijdragen aan de partij.

Ondanks dat Jesus-Leito herstellende is van een chirurgische ingreep en nog niet gereageerd heeft op de verzoeken van haar partijleider, blijft de vraag om transparantie binnen de partij groeien. Leden eisen een verklaring en een vergadering hierover lijkt onvermijdelijk.

Terwijl de partijleiding zegt bezig te zijn met het organiseren van de gevraagde vergadering, blijft de kwestie een hete aardappel binnen de PAR. Dit alles speelt tegen de achtergrond van een aangekondigde reorganisatie en rebranding van de partij, waarbij Girigorie nieuwe ideeën en gezichten wil introduceren met het oog op de verkiezingen van 2025.

De situatie rondom Jesus-Leito en de PAR legt diepe scheuren bloot binnen de partij en roept vragen op over leiderschap, respect, en de toekomstige richting van de PAR. Met de belofte van een vergadering voor het eind van de maand, houden leden en belangstellenden hun adem in voor wat komen gaat in deze tumultueuze periode binnen de gele partij.