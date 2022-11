Onrust in parlement Sint Maarten om status regering

PHILIPSBURG – Het is onrustig in politiek Sint Maarten. Na uitbreiding van steun voor de coalitie en het wegsturen van de voorzitter van de Staten, vraagt Sarah Wescot-Williams, parlementslid van de United Democrats, wat de huidige status van de zittende regering is.

Dinsdag zei de voormalig premier dat er haast was om Grisha Heyliger-Marten als voorzitter van het parlement te verwijderen, maar dat er tot nu toe nog geen nieuwe voorzitter was benoemd.

“Wat voor soort regering hebben we – is het een minderheidsregering, een meerderheidsregering, een getolereerde regering, wat voor soort regering hebben we?” vroeg ze tijdens de voortzetting van een vergadering over de gewijzigde begroting 2022.

Wescot-Williams heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. “Een klap in het gezicht van het parlement van Sint Maarten, nu er nog steeds geen nieuwe voorzitter is en we een roulatie gaan zien tussen de eerste en tweede vice-voorzitter, waarbij niemand betrokken is en ook niemand het fatsoen neemt om het parlement te informeren wat er aan de hand is”, aldus het parlementslid.