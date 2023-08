Onrustig begin van het schooljaar met vechtpartijen tussen scholieren in de binnenstad

WILLEMSTAD – Het nieuwe schooljaar is gisteren niet zonder incidenten van start gegaan, met vechtpartijen die zich voordeden in het hart van de stad tussen scholieren. De politie greep in en is in groten getale aanwezig geweest om de situatie onder controle te krijgen.

De opstootjes en confrontaties tussen jongeren in schooluniformen werd gefilmd door omstanders.

Deze incidenten vinden plaats te midden van de aanhoudende hittegolf die het eiland teistert. In verband hiermee heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, een brief gestuurd naar alle schooldirecteuren om een wijziging in het schoolrooster aan te kondigen.

Scholen kunnen eerder sluiten om de hitte en mogelijke spanningen te verminderen. Dit besluit is mede gebaseerd op de hittegolf-waarschuwingen van het Meteorologisch Instituut.

Maar het vervroegde sluitingstijdstip van de scholen heeft geleid tot een grotere concentratie van leerlingen in het stadscentrum, wat gisteren tot de ongewenste gevechtssituaties heeft geleid.

De woordvoerder van het Korps Politie Curaçao heeft gezegd dat zij als reactie op de spanningen met de handhavingseenheid, zichtbaar aanwezig zijn in de straten van Willemstad om toekomstige onrust te voorkomen.

Het Korps Politie Curaçao doet een dringend beroep op alle leerlingen om na school direct naar huis te gaan en niet deel te nemen aan gewelddadige incidenten.