WILLEMSTAD – Chefkok Helmi Smeulders presenteerde deze vrijdag haar derde kookboek. In ‘My Curaçao – A Culinary Roadtrip’ legt ze de focus op lokale ingrediënten. “90% van ons voedsel is geïmporteerd. Dat is zonde, want ons eiland heeft zoveel meer te bieden”.

Eén van de adviezen die Smeulders heeft: “Koop meer producten van onze lokale boeren. Er zijn zoveel boeren op het eiland, sommigen een beetje verstopt. Laat in de supermarkt de broccoli en bloemkool uit Nederland eens staan en kies voor lokale producten. Dat helpt al heel veel.”

A Culinary Roadtrip

In haar nieuwste kookboek ‘My Curaçao – A Culinary Roadtrip’ vertelt Smeulders haar persoonlijke verhaal, van ooit bedrijfsjurist tot cateraar tot zelfbenoemd ‘Caribbean Chef’, gespecialiseerd in de moderne Caribische keuken. In die hoedanigheid geeft ze onder andere kooklessen, organiseert ze twee keer per maand een fine dining ‘Chef’s Table’ in haar kookstudio en nodigt ze eens per maand gasten uit voor een ‘pop-up’ diner bij een boer tijdens het ‘Dinner in the field’.

Ook neemt ze in haar kookboek de lezer mee naar de verschillende culinaire uithoeken van het eiland: van de boeren op Fuik en Banda’bou tot de vissers langs de zuidkust tot eetbare bloemen die gewoon langs de weg te plukken zijn. De recepten in haar kookboek bevatten allemaal ingrediënten die op en rond Curaçao te vinden zijn.

Aan een vierde kookboek wil Smeulders nu nog even niet denken. Het lijvige ‘My Curaçao – A Culinary Roadtrip’ heeft zo’n twee jaar gekost om te maken. Meer informatie is te vinden op de website van Helmi Smeulders.

