Advertorial Ontdek de mangrove op Curaçao met een SUP board Inge Poorthuis 18-02-2025 - 4 minuten leestijd

Foto Canva

Curaçao beschikt over prachtige mangroven. Jij kunt ze van dichtbij bewonderen en genieten van de rust die er heerst. Ontdek de mangrove op Curaçao met een SUP board.

Mangroven zijn erg belangrijk voor Curaçao, naast dat ze veel koolstof opslaan, bieden ze ook bescherming voor het eiland. Het kustgebied wordt namelijk door de mangrove planten en bomen beschermd tegen hoge golven en dus overstromingen tijdens stormen. Daarnaast voorkomen de planten erosie van de kustlijn.

Natuurlijk zijn mangroven ook nog eens prachtig om te zien. Met hun indrukwekkende wortelstelsel dat boven het water groeit en hun groene bladeren. Ook zijn de mangrove belangrijk voor de biodiversiteit. Ze worden vaak de kraamkamer van de zee genoemd. Hier worden vissen geboren en groeien veilig op tussen de wortels van de planten.

Ontdek de mangrove op Curaçao met een SUP board

De mangroven zijn dus een perfecte plek om eens te gaan ontdekken wanneer je op Curaçao bent. En dat kan met een SUP board onder begeleiding van een gids. Je peddelt geruisloos door dit prachtige stukje natuur van Curaçao.

Natuurlijk krijg je voorafgaand aan de excursie uitleg over hoe je je het makkelijkste voortbeweegt op een Stand-Up Paddleboard (SUP board). Je leert de peddeltechniek en hoe je zo stabiel mogelijk kunt blijven staan tijdens de tour. De gids begeleidt je vervolgens door de wirwar van mangrove planten van het Spaanse Water op Curaçao. Samen met de groep geniet je vervolgens van de prachtige natuur die dit gebied te bieden heeft.

Tip: draag kleding die nat mag worden!

Tijdens de excursie wordt er ook nog een korte pauze gehouden in de mangroven. Je hebt dan alle tijd om de mangrove planten van dichtbij te bekijken, maar ook de zeedieren die leven in het gebied. Daarnaast zorgen de mangroven voor aantrekkingskracht bij vogels. Grote kans dat je tijdens de tour ook meerdere vogelsoorten kunt spotten.

Na de pauze keer je om en peddel je, tegen de wind in, terug. Je komt langs de prachtige villa’s die gebouwd zijn aan het Spaanse Water. Kortom, dit is een fantastische excursie voor liefhebbers van natuur en rust.

Boek een SUP tour door de mangrove

Wil jij ook de prachtige mangroven op Curaçao ontdekken? Boek dan hier de SUP tour onder begeleiding van een gids. Wie weet sta jij binnenkort op een SUP board in de mangrove van het eiland.

