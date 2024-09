Advertorial Ontdek de Riddara RD6 op Curaçao en Bonaire: duurzaam rijden in stijl Sander Engelbertink 07-09-2024 - 7 minuten leestijd

Ontdek de toekomst van rijden op Curaçao en Bonaire met de Riddara RD6, een volledig elektrische pick-up. Deze krachtige en milieuvriendelijke pick-up combineert innovatief design met de nieuwste technologie, waardoor je moeiteloos over het eiland kunt navigeren zonder je zorgen te maken over brandstofkosten. Geniet van stille ritten en minimale onderhoudskosten, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan het behoud van onze prachtige natuur.

Waarom de Riddara RD6?

Duurzaamheid en Actieradius

De RD6 biedt een actieradius tot maar liefst 550 km op één lading*, ideaal voor lange ritten zonder zorgen over het opladen. Deze kenmerken maken de RD6 perfect voor het verkennen van zowel de drukke stadswegen als de rustige, afgelegen gebieden van Curaçao en Bonaire.

* Afhankelijk van het type uitvoering:

Standard Range (De basis uitvoering): 410 km / 63 kWh-batterij

Long Range (De luxe uitvoering): 550 km / 86 kWh-batterij

Uitmuntende Garantie op de Riddara Pick-up Truck

De Riddara pick-up truck biedt een van de beste garanties in de markt: maar liefst 8 jaar of 200.000 km garantie op de elektrische motor en batterij. Dit betekent dat u jarenlang zorgeloos kunt genieten van kracht en betrouwbaarheid, ondersteund door onze toewijding aan kwaliteit. Of u nu kiest voor lange ritten of intensief gebruik, met de Riddara bent u verzekerd van duurzaamheid en prestaties, met de gemoedsrust die deze uitzonderlijke garantie biedt.

Krachtige Prestaties

Met een 200 kW elektromotor kan de RD6 binnen 7,3 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren. Dit zorgt voor een soepele en betrouwbare rijervaring, ongeacht of je door de drukke straten van Willemstad rijdt of het ruige binnenland van het eiland verkent.

Veelzijdigheid voor Outdoor Liefhebbers

De Riddara RD6 is ontworpen voor het actieve buitenleven. Met zijn 6 kW externe stroomvoorziening kun je eenvoudig apparaten zoals telefoons en luidsprekers van stroom voorzien tijdens kampeertrips of stranddagen. Dit maakt de RD6 niet alleen een krachtige pick-up, maar ook een mobiele energiebron voor al je avonturen op het eiland.

Stijlvol en Modern Design

Het gestroomlijnde ontwerp van de RD6, gecombineerd met aanpasbare opties zoals zeven exterieurkleuren, maakt het voertuig een opvallende verschijning op de wegen van Bonaire en Curaçao. De luxe interieurafwerking zorgt ervoor dat je in stijl en comfort rijdt, waar je ook naartoe gaat.

Geely Holding Group niet alleen de maker van de RD6



De Riddara RD6 is een krachtige pick-up die voortkomt uit de Geely Holding Group. Dit wereldwijde concern is de trotse eigenaar van bekende automerken zoals Volvo, Lynk & Co, Polestar, Lotus, Zeekr en Smart, die stuk voor stuk bekendstaan om hun betrouwbaarheid en technologische vooruitstrevendheid. Deze merken zetten de standaard op het gebied van kwaliteit en innovatie.



Met de introductie van de Riddara RD6 breidt Geely zijn assortiment verder uit. Deze pick-up combineert robuustheid met veelzijdigheid, en is ontworpen om zowel op het werk als in het dagelijks leven te presteren. Dankzij de geavanceerde technologie en jarenlange ervaring die Geely heeft opgebouwd met zijn andere merken, biedt de Riddara RD6 de perfecte balans tussen kracht en functionaliteit, waardoor hij een waardevolle aanvulling is op het merk.

Zonvoornix B.V.: Jouw Lokale Dealer

Zonvoornix, de exclusieve dealer van de Riddara RD6 elektrische pick-up truck op Curaçao en Bonaire, staat voor duurzame mobiliteit en biedt een innovatieve oplossing voor milieuvriendelijk transport. Met een ongeëvenaarde garantie van 8 jaar of 200.000 kilometer, zorgen hun experts ervoor dat je RD6 altijd in topconditie blijft. Of het nu gaat om routinecontroles, specifieke reparaties, of het laden van je auto via je thuisnetwerk of een van de laadoplossingen van Zonvoornix, zij staan voor je klaar.

Voor particulieren en bedrijven bieden ze niet alleen diverse laadmogelijkheden, maar ook complete zonne-installaties, inclusief solar carports en nog veel meer. Met een focus op groene oplossingen voor de eilanden, biedt Zonvoornix vrijblijvend advies en op maat gemaakte offertes om samen de beste duurzame oplossing voor jouw project te vinden.

Wil je zelf ervaren wat de Riddara RD6 voor jou kan betekenen? Bezoek vandaag nog Zonvoornix en ontdek de toekomst van duurzaam rijden op Curaçao en Bonaire.

info@zonvoornix.com

Telefoon: +599 9 525 8038​

Adres: Franklin D. Rooseveltweg 362

