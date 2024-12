Nieuws uit Nederland Ontdek je voorouders op 12 januari in het Nationaal Archief Dick Drayer 27-12-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Op zondag 12 januari organiseert het Nationaal Archief in Den Haag een programma dat volledig in het teken staat van voorouderonderzoek. Dit evenement biedt een unieke gelegenheid om meer te leren over het vinden van voorouders in de Caribische eilanden of Suriname met bijzondere aandacht voor contractarbeiders en slavernijgeschiedenis. Het programma is gericht op zowel beginners als onderzoekers die vastlopen in hun zoektocht.

Gedurende de dag geven experts zoals Amar Soekhlal, Joan Windzak en Martine Zoeteman praktische uitleg over hoe je genealogisch onderzoek aanpakt en verfijnt. Daarnaast kunnen deelnemers twee bijzondere tentoonstellingen bezoeken: Erfenissen van de Nederlandse slavernij. Negen verhalen en Op de vlucht voor Hitler – De vlucht van de familie Oznowicz.

Lezing en theater

Het programma opent met een lezing door Dr. Arwin Ralf, geneticus aan het Erasmus MC, die ingaat op het DNA van de Afrikaanse diaspora. In de middag wordt het theaterstuk Bloedknopen opgevoerd door Kevin Klein, waarin de impact van slavernij op families centraal staat.

De afsluiting is een interactief moment met Peggy Brandon, kwartiermaker van het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting. Ze spreekt over slavernij in Zuid-Afrikaanse wijngaarden. De Aucaanse marron familie Mosis deelt verhalen over de apinti drum, een belangrijk communicatiemiddel tijdens de vrijheidsstrijd, met een demonstratie door André Mosis.

