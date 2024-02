Ontdekking nieuwe garnalensoorten op Nederlands-Caribische eilanden

WILLEMSTAD – Recent onderzoek onthult dat de Nederlandse Cariben een thuis bieden aan maar liefst 46 soorten steurgarnalen, inclusief 24 soorten die voor het eerst zijn waargenomen op een of meer van de eilanden, en één soort die zelfs nieuw is voor de wetenschap. Deze vondst onderstreept volgens Nature Today het belang van deze kleine maar cruciale bewoners voor het behoud van gezonde koraalriffen.

Steurgarnalen, uit de familie Palaemonidae, zijn essentiële bewoners van tropische kustwateren en koraalriffen en staan bekend om hun symbiotische relaties met diverse ongewervelde dieren. Ze spelen een sleutelrol in de gezondheid en diversiteit van koraalriffen door bij te dragen aan essentiële ecologische functies zoals reiniging en bescherming, en zijn een vitaal onderdeel van de voedselkringloop.

Steurgarnaal waargenomen op het koraal Antipathes, gefotografeerd op Curaçao | Foto: Charles Jansen

Het onderzoek, waarbij data van veldexpedities, het Naturalis Biodiversity Center, en literatuuronderzoek zijn gecombineerd, toont aan hoe rijk en divers de garnalenpopulatie in de Nederlandse Cariben is. Vooral de ontdekking van een nieuwe soort benadrukt het belang van continu onderzoek naar de biodiversiteit in deze regio.

Het identificeren van een garnalensoort die nieuw is voor de wetenschap, illustreert het onontgonnen potentieel van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben. De vaststelling dat 24 van de 46 soorten voor het eerst zijn waargenomen in het gebied, toont de noodzaak van voortdurend onderzoek om de volledige diversiteit te begrijpen. Het onderzoek onthult 60 nieuwe associaties tussen de garnalen en hun ongewervelde gastheren, wat licht werpt op de complexe ecologische relaties binnen koraalrifgemeenschappen.

Deze ontdekkingen zijn volgens Nature Today van cruciaal belang in het licht van de toenemende bedreigingen voor koraalriffen, veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering. Het documenteren van de diversiteit van Palaemonidae en andere koraalrifbewoners biedt een essentiële basis voor toekomstige monitoring- en behoudsinspanningen in de Nederlandse Cariben.