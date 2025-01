Kunst Onthulling kunstwerk bij Sint Jorisbaai Maarten Schakel 03-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 11 januari wordt aan de Sint Jorisbaai een bijzonder kunstwerk onthuld van kunstenaressen Avantia Damberg en Maura Biava. Het kunstwerk is in tweeënhalf jaar tijd tot stand gekomen en heeft een sterke link met de natuur en wetenschap.

Het kunstwerk komt te staan bij Pos Salu, bekend van de picknicktafels aan de waterkant, nabij de Curaçao Ostrich Farm. Daar werden in november ook al enkele kunstwerken onthuld. De Curaçaose kunstenares Avantia Damberg sloeg hiervoor de handen ineen met de Nederlands-Italiaanse Maura Biava, die eerder verbonden was aan het Curaçaose kunstcollectief Instituto Buena Bista (IBB).

Inspiratie uit de natuur

Het kunstwerk is gebaseerd op de Braarudosphaeraceae, een groep eencellige algen die in de zee leven. Deze micro-organismen hebben een opvallende geometrische vorm: een dodecaëder, bestaande uit 12 vijfhoekige vlakken. Deze vijfhoekige vorm komt vaak voor in de natuur, bijvoorbeeld in bloemen, cactussen en schelpen. Het kunstwerk benadrukt hiermee de samenhang tussen natuur en leven.

Het kunstwerk staat op een vijfhoekig voetstuk en is gemaakt van metaal. De dodecaëder verwijst naar de rol van fytoplankton, dat zuurstof produceert in het water. Uit de sculptuur spuiten metalen buizen omhoog, die water en luchtbellen voorstellen. De luchtbellen, gemaakt van aluminium, bewegen mee met de wind, waardoor het beeld voortdurend lijkt te veranderen.

Kunst met een boodschap

Het beeld is onderdeel van een project van stichting Uniek Curaçao en Stichting Kunst in de Openbare Ruimte. Met dit project willen zij aandacht vragen voor het behoud van de natuur en het probleem van illegale afvaldumping. Het kunstwerk is het vijfde beeld in het Pos Salu Open Air Beeldenpark, dat kunst en natuur samenbrengt om bewustwording te vergroten.

Samenwerking en steun

De realisatie van het kunstwerk is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Mondriaan Fonds en het Cultuurfonds Caribisch Gebied. SKOR Kòrsou en stichting Uniek Curaçao hebben het project georganiseerd en uitgevoerd.

De onthulling vindt plaats op zaterdag 11 januari om 16 uur bij Pos Salu aan de Sint Jorisbaai. Iedereen is welkom.

