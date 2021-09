Ontsnapte ongedocumenteerde stuurde eerder al een brief aan Premier pisas

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Drie van de zeven ongedocumenteerde mannen die zaterdag zijn ontsnapt uit de barakken bij gevangenis SDKK hebben in juli in een brief aan premier Gilmar Pisas gevraagd om hun vrijlating. Dat blijkt uit een reactie van Human Rights Defense Curaçao op vragen van het Antilliaans Dagblad.

De drie mannen zaten op dat moment al tien maanden vast in wat officieel heet het ‘vreemdelingendetentiecentrum’. In de handgeschreven brief aan Pisas zeggen de drie op dat moment aan alle voorwaarden te voldoen om op het eiland toegelaten te kunnen worden, maar dat de immigratie om onduidelijke reden de garantie niet accepteert. Human Rights Defense omschrijft de situatie in de barakken als ‘schandalig’.

