Ontwikkelingen binnenstad risico voor status Willemstad Werelderfgoedlijst’

WILLEMSTAD – Fundashon Pro Monumento, ProMo, waarschuwt de overheid de status Willemstad Werelderfgoed goed te bewaken. Tijdens de drukbezochte Open Monumentendag afgelopen weekend werd die boodschap door verschillende sprekers uitgesproken.

De zorg over de status van Unesco wordt gevoed door het spanningsveld tussen broodnodige economische investeringen en eventuele aantasting van de sociale en historische waarden van het cultureel erfgoed in de binnenstad.

Handhaven

Marusca Manuel, voorzitter van de Fundashon Rif en Jacques Veeris, voormalig minister van Onderwijs en Cultuur, die de eerste aanzet deed om Willemstad het predikaat werelderfgoedstad van Unesco te geven, ventileerden beiden hun zorg over Willemstad en of zij haar plaats als werelderfgoed kan handhaven gezien dit spanningsveld.

Veeris verwees hierbij naar Liverpool, die uiteindelijk vanwege ontwikkelingen die de werelderfgoedstatus niet ten goede kwamen, haar werelderfgoed titel kwijt is geraakt.

Veeris haalde in dit verband het Chinese hotel, ‘het blok beton’, naast het Marshe Bieu aan en de nieuwe mall naast Cinelandia. Ook het nog te bouwen Hotel Majestic in Pietermaai en de appartementen van het in aanbouw zijnde the Wharf en het nieuwe Plaza Project geven reden tot zorg.

“Hoe zou Unesco deze grote bouwprojecten beoordelen naast de fijne en eenvoudige historische binnenstad?”, vroeg Veeris zich af.