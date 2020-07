Onvoldoende detectieapparatuur in bestrijding drugssmokkel

13 Gedeeld

Willemstad – De overheid investeert onvoldoende in detectieapparatuur om drugs te detecteren. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving in een onlangs verschenen rapport.

In 2018 en 2019 is in totaal 1.600 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat had veel meer kunnen zijn want de omvang van drugssmokkel is veel groter, aldus de Raad. De meeste drugs gaan via containers en schepen naar Europa.

Onderscheppingen hebben geen invloed op de prijs van drugs. Volgens de Raad moeten opsporingsinstanties veel meer apparatuur krijgen om hun werk goed te doen.

