Onvoldoende maatregelen genomen tegen arbovirussen

WILLEMSTAD – Curaçao heeft niet of in onvoldoende mate de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming en beheersing van arbovirussen zoals zika, dengue en chikungunya. Een uitbraak hiervan is nu een extra groot gevaar omdat ruimte in het ziekenhuis juist gereserveerd moet worden voor ernstige gevallen zoals Covid-19-patiënten, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Dit stelt de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) in een onderzoek dat deze heeft gedaan voor de Staten. „Curaçao kent tijdens de regentijd meer overlast van muggen waardoor de kans op aanwezigheid van deze virussen in deze periode veel hoger is. Inmiddels is de orkaanperiode gestart, waardoor de kans op regenbuien bestaat.”

