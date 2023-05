Oogstfeest Bonaire ‘Dia di Rincon’ groter, mooier en drukker dan ooit

KRALENDIJK- De viering van de Dia di Rincon op Bonaire leek dit jaar niet alleen groter en mooier dan voorheen, maar ook drukker bezocht dan ooit tevoren.

Het was al vanaf de ochtenduren, tijdens het officiële gedeelte van de viering, druk in het dorp. Die drukte zwol in de loop van de dag alleen maar aan. In de uren van de late middag, tussen vier en vijf uur was het zo druk dat de auto’s op bijna de hele weg van Kralendijk naar Rincon in de file stonden. Bij gebrek aan voldoende parkeerplaats in Rincon, moesten bezoekers parkeren bij de oude politiewacht en naar het centrum van Rincon toelopen.

De deelnemers aan de folkloristische parade leken er ook maar geen genoeg van te kunnen krijgen en de diverse bands, met hun dansende groepen erachter, trokken steeds weer door de straten.

De vluchten van zowel Divi Divi als EZ Air waren al enkele weken uitverkocht. Ook het feit dat er sprake is van een lang weekend doordat Dag van de Arbeid op maandag valt, draagt in positieve zin bij aan de aantrekkelijkheid voor bezoekers van met name Curaçao en Aruba

Luxer

Wat ook opviel, is dat het lijkt of er steeds meer werk wordt besteed aan het optuigen van de diverse kramen waar eten of andere waar te koop aan wordt geboden. Dit levert vaak mooie plaatjes op. Dat is overigens ook waar voor de folkloristische groepen, die de lat steeds hoger leggen als het gaat om hun uitdossing.

Voor maandag staat nog de Simadan na Honor di Doei en Chana op het programma, die in Playa wordt gehouden. De Simadan vertrekt rond 4 uur van de parkeerplaats bij Van der Tweel Supermarket.