Ook 10e editie Curaçao North Sea Jazz festival 2023 gaat niet door

WILLEMSTAD – Het lukt de organisatie van het Curaçao North Sea Jazz festival maar niet om de tiende editie van de grond te krijgen. Ook dit jaar gaat het grootste muziekfestival van het eiland en de regio niet door. Door een combinatie van logistieke uitdagingen, personeelstekorten, overvolle tourschema’s en gestegen kosten als nasleep van de corona-pandemie blijkt het geen haalbare kaart’, zegt de organisatie.

In 2020 ging het festival niet door omdat de organisatie Fundashon Bon Intenshon (FBI) en Mojo Concerts, net als in 2017, geen geschikte hoofdacts beschikbaar kon maken. De corona-epidemie gooide dat jaar ook roet in het eten, maar toen was het festival al geannuleerd. In 2021 en 2022 ging het festival niet door vanwege corona.

Lang was er volgens de organisatie de hoop dat deze zomer gelegenheid was om groots terug te keren op Curaçao. Maar de concert- en festivalbranche is wereldwijd hard geraakt door de pandemie en de gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar, aldus FBI en Mojo.

Niet alleen door enorme personeelstekorten en kostenstijgingen is het niet haalbaar, maar ook zijn de tourschema’s van artiesten weer overvol. Daarnaast zijn er logistiek nog steeds grote uitdagingen volgens de organisatie: internationaal reizen met grote groepen blijft een uitdaging, net als de beschikbaarheid en transport van apparatuur en hardware.

Fundashon Bon Intenshon en Mojo Concerts zeggen hoop te blijven houden voor komende jaren. “In 2024 gaan we alles in het werk stellen om nieuwe start te kunnen maken op Curaçao.”