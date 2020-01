Ook Curaçao alert op coronavirus

83 Gedeeld

Luchthaven in China | Foto qz.com

Willemstad – Ook Curaçao is alert op het coronavirus. Dat laat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in een persbericht weten.

De nieuwe variant van het al langer bekende virus werd eind december in China ontdekt en is nu ook gesignaleerd in buurlanden van China en sinds deze week in Washington in de Verenigde Staten.

In alle gevallen gaat het om een persoon die China heeft bezocht en daar besmet is geraakt.

Het coronavirus heeft inmiddels 17 levens geëist. Ruim 400 mensen werden ziek. Omdat het virus zich via de luchtwegen verspreidt, is de angst voor mutering en verdere verspreiding over de hele wereld enorm.