Ook de BES eilanden stemmen vandaag

KRALENDIJK – Bonaire, Saba en Sint Eustatius doen als bijzondere Nederlandse gemeenten voor de derde keer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Vraag blijft in hoeverre de bewoners zich aangesproken voelen door de Nederlandse partijen en verkiezingsthema’s, schrijft persbureau ANP. Ook in 2012 en 2017 mochten de eilandbewoners daardoor meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. In beide gevallen kwam echter nog geen kwart van de kiesgerechtigden opdagen.

D66 werd in 2017 de grootste partij in Caribisch Nederland. In 2012 was de PvdA de populairste partij op de eilanden. De gezaghebber komt vanmiddag om 16:00 uur met een update, waarna om 22:00 uur de voorlopige uitslag bekend wordt gemaakt. Morgen wordt de definitieve uitslag verwacht.