Ook Den Bosch herdenkt komend jaar afschaffing van de slavernij

DEN BOSCH – Ook Den Bosch in Nederland krijgt een herdenking van het afschaffen van de slavernij in Suriname en Caribische eilanden. De gemeente Den Bosch trekt 15.000 euro uit voor een manifestatie in juli 2023 en een gedenkteken.

Komend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afschaft in de voormalige Nederlandse kolonies, Suriname en de Nederlandse Antillen. Het duurde daarna nog tien jaar voor de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd.

Deze week nam de gemeenteraad een besluit om komend jaar stil te staan bij dit historische feit. Een voorstel hiertoe van GroenLinks kreeg zeer brede steun in de raad, alleen de PVV en Leefbaar ‘s-Hertogenbosch stemden tegen.

“We willen als stad niet achterblijven bij Brabantse steden als Tilburg, Breda en Helmond”, zegt initiatiefnemer Antoon van Rosmalen, fractievoorzitter van GroenLinks.

Amsterdam

In Amsterdam werd afgelopen 1 juli voor de twintigste keer stil gestaan bij het einde van de slavernij. In verschillende plaatsen vieren ze dit met de jaarlijkse feestdag Keti Koti. Dit betekent in het Surinaams letterlijk ‘verbroken ketenen’ en verwijst dus naar het einde van de slavernij.

Van Rosmalen gaat ervan uit dat de herdenking niet eenmalig zal zijn.