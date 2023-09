Ook in hoger beroep 15 jaar voor man die zijn vrouw bij de snèk doodschoot

WILLEMSTAD – Het vonnis van 15 jaar gevangenisstraf voor de 51-jarige man Clifton Ostiana is bevestigd in hoger beroep. Hij krijgt de straf omdat hij zijn partner Niurca Fernandez Padilla, een 49-jarige vrouw uit de Dominicaanse Republiek in mei vorig jaar doodschoot in Montaña.

Het Hof concludeert dat alle bewijzen laten zien dat de verdachte zijn vrouw opzettelijk gedood heeft . Naast deze aanklacht werd Ostiana ook beschuldigd van het bezit van een vuurwapen.

De verdachte ging in beroep omdat hij zijn partner niet opzettelijk had doodgeschoten. Volgens hem haalde zijn vrouw het wapen tevoorschijn en ging het af tijdens een worsteling om het vuurwapen. Daarbij raakte de kogel haar per ongeluk, met de dood to gevolg.

Tijdens de behandeling bleef de verdachte volhouden dat hij haar had gedood uit zelfverdediging. Maar verschillende getuigen verklaarden dat Ostiana agressief was tegen zijn vrouw en haar herhaaldelijk mishandelde.

Het Hof neemt de man kwalijk dat hij na het schietincident de gewonde vrouw achterliet in een plas bloed zonder hulp te zoeken. Pas twee dagen later meldde hij zich bij de politie, nadat hij had gehoord dat er een beloning van 50.000 gulden op zijn hoofd was gezet door de familie.