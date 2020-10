Ook MAN akkoord met lange termijn coronasteun

Willemstad – Ook de MAN is akkoord met een Caribische entiteit om de coronasteun op lange termijn te begeleiden.

De blauwe partij van Steven Martina heeft zich altijd fel verzet tegen de Rijkswet die dat moet regelen, maar is nu overstag.

De regering van Curaçao claimt volgens de oppositie een succesvol onderhandelingsresultaat, maar onduidelijk is wat er precies anders is aan de plannen die Nederland in de zomer presenteerde. Premier Rhuggenaath komt morgen naar het parlement om meer details te geven.

