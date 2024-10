Nieuws Curaçao “Ook na invoering homohuwelijk nog genoeg te winnen” Maarten Schakel 03-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Deze week vindt de Curaçao Pride plaats op ons eiland. De organisatie benadrukt een balans tussen feesten en educatie. “Want ook nu het mogelijk is voor partners van hetzelfde geslacht om te trouwen, blijft er nog genoeg te winnen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie op de werkvloer, maar ook praktisch zaken voor werkgevers zoals samen met een partner van hetzelfde geslacht ingeschreven staan bij de SVB”, aldus organisator Charlysen Jansen.

Organisator Charlysen Jansen in gesprek met Maarten Schakel (tekst gaat door onder de video):

Tijdens de voorlichtingsavond Raising Rainbows vertelden (ervarings)deskundigen deze week over omgaan met jongeren die uit de kast komen. De avond is speciaal gericht op ouders. Vorig jaar waren er slechts twee moeders aanwezig, waaronder de moeder van Jansen zelf. Dit jaar waren dat er volgens de organisator al meer en waren verschillende mensen uit het onderwijs aanwezig. Ook dat noemt Jansen een positieve ontwikkeling.

Nog tot en met zondag staan er diverse activiteiten gepland. Deze donderdag is er Pride Walk van het Riffort tot het Wilhelminaplein, waar aansluitend een feest plaats vindt. Op vrijdag ‘The Pride Ball’ bij Bario in Otrobanda. Op zaterdag vindt het feest ‘Freskura’ plaats in Club W. En op zondag is er een afsluitend bootfeest. Gedurende de Curaçao Pride is er Renaissance Mall een fototentoonstelling te bezichtigen in de voormalige Swatch winkel.

