Ook na persoonlijk verlies gaat Van den Tweel (79) door

NIJKERK – Gerard van den Tweel, ook bekend van zijn destijds uitgebreide zakelijke imperium op Aruba, Bonaire en Curaçao, blijft op 79-jarige leeftijd een werkweek van 70 uur hanteren. Ook na de verkoop van zijn ondernemingen op de eilanden in 2018.

Deze ondernemer, die zichzelf een prominente plaats in de Quote 500 heeft verworven met een geschat vermogen dat is gegroeid naar €255 miljoen, is niet te stoppen, schrijft de Telegraaf in haar zaterdag editie.

De supermarkten op de drie Benedenwindse Eilanden voelden tot aan dit jaar nog Van den Tweel’s betrokkenheid, hij heeft een minderheidsbelang gehouden om garanties te houden voor zijn personeel. Nieuwe eigenaar is de Jamaicaanse Gassan Azan, die een meerderheidsaandeel in de Van den Tweel groep in 2018 heeft gekocht.

Balans

In de Telegraaf maakt Van den Tweel de balans op van zijn. Hij kan terugkijken op zakelijk succes. Maar tegenover de groei van zijn rijkdom, stonden ook grote persoonlijke verliezen, vertelt hij op zijn kantoor in Nijkerk aan de krant. Hij verloor in 2022 zijn vrouw en voor de tweede maal een zoon. „Het verdriet laat ik thuis, daar hebben ze hier niks aan.”

Gerard van den Tweel heeft een vermelding in de Quote 500 met een toegenomen vermogen van €255 miljoen, wat hem op de 231e positie plaatst. Deze ranking erkent de prestaties van zijn familieonderneming, die hij met trots leidt.

Van den Tweel benadrukt dat geld voor hem niet meer is dan een instrument voor ondernemerschap en groei, waardoor het bedrijf onafhankelijk blijft van externe financiers. Dit bevordert snelle besluitvorming en draagt bij aan de kracht van familiebedrijven in de economie.

Ondanks zijn rijkdom blijft Van den Tweel toegewijd aan zijn werk, met een sterke werkethiek; hij is nog steeds dagelijks vroeg op kantoor en blijft laat. Hij geniet van de mogelijkheden die zijn welvaart hem biedt, maar staat ook bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid.

In 2018 richtte hij de Van den Tweel Foundation op, die bijdraagt aan diverse maatschappelijke initiatieven zoals de Voedselbank en onderwijs. Daarnaast toont hij zijn politieke betrokkenheid door de VVD te steunen, waarbij hij financiële bijdragen niet schuwt, zoals hij aangeeft bereid te zijn te doneren aan politieke campagnes als Mark Rutte daarom vraagt.

Generatie

Gerard van den Tweel startte in 1968 als deel van de derde generatie in het familiebedrijf, dat toen één zelfbedieningswinkel had in Nijkerk met circa tien werknemers. Nu telt het bedrijf ruim 1300 medewerkers. Zijn inzicht dat supermarkten de toekomst waren, leidde tot uitbreiding en innovatie, waaronder de verkoop van dagelijkse producten als melk en brood.

Hij werd een vooraanstaande franchisenemer van Albert Heijn en zette zijn ondernemende reis voort op de Antillen, waar hij supermarkten, slijterijen, drogisterijen en horecazaken introduceerde.

Voor Van den Tweel is zijn werk meer dan een baan; het is zijn passie en leven. Ondanks het bereiken van vele mijlpalen, heeft hij geen interesse in hobby’s zoals golf, en kiest ervoor zich volledig te richten op zijn onderneming.

Hij blijft actief door plannen te maken voor onder meer de bouw van betaalbare woningen, waarbij hij zich niet laat weerhouden door traditionele bedrijfseconomische modellen.

Hij benadrukt de noodzaak van actie en ontwikkeling in de huisvestingsmarkt en is vastberaden om zijn bedrijf gezond over te dragen aan de volgende generatie.

Familie

Gerard van den Tweel heeft in zijn persoonlijke leven zware verliezen geleden. In 1992 overleed zijn 15-jarige zoon Ferry door een auto-ongeluk, een tragedie die plaatsvond tijdens de opbouw van zijn bedrijf.

Hij spreekt over de noodzaak om door te gaan, niet alleen voor zijn familie, maar ook voor zijn medewerkers en hun gezinnen. Van den Tweel deelt dat hij kracht putte uit de steun van velen rondom hem.

Hij staat bekend om zijn beheerste emotie-uitingen; het verdriet houdt hij thuis, hij toont het niet op het werk, wat hij ziet als een onderscheid tussen een ondernemer en een manager.

Zakelijk succes was er wel, maar privé kende hij meer tragedie met het recente overlijden van zijn vrouw Klasien en vervolgens zijn oudste zoon Edward op 52-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Dit heeft ongetwijfeld impact op de toekomst van het familiebedrijf. Zijn zoon George maakt deel uit van de directie en het bestaande managementteam bevat voldoende talent om de onderneming voort te zetten, waarbij de aandelen binnen de familie blijven. Voor Van den Tweel is het essentieel dat het bedrijf een familieonderneming blijft, wat hij ziet als de kern van continuïteit.

Op de vraag hoe hij fysiek en mentaal fit blijft, deelt Van den Tweel dat hij tegenwoordig iets langer slaapt, ongeveer acht uur per nacht, en benadrukt het belang van plezier hebben in het werk. Dit ondernemerschap houdt hem in alle opzichten fit.