Ook Pisas naar COP28 klimaatconferentie in Dubai

DEN HAAG/WILLEMSTAD – Ook premier Gilmar Pisas is onderdeel van de Nederlandse delegatie die deelneemt aan de 28e VN-Klimaatconferentie COP28. Dit evenement vindt plaats van 30 november tot en met 12 december in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Naast Pisas is ook jongerenvertegenwoordiger Muskaan Khemani uit Curaçao deel van de Nederlandse delegatie. Zij zet zich in voor milieu- en klimaatkwesties.

Tijdens de conferentie, die zich richt op de Global Stocktake – de eerste evaluatie van wereldwijde klimaatactie sinds de afspraken in 2015 – waar Curaçao geen onderdeel van is – zet de Nederlandse delegatie zich vooral in op het gebied van mitigatie, adaptatie en financiering. Een bijzondere focus ligt op de afbouw van fossiele subsidies en de oprichting van een Schade- en Verliesfonds voor de meest kwetsbare landen.

Muskaan Khemani, afkomstig van Curaçao, vertegenwoordigt tijdens de conferentie de jonge stem van het Caribisch gebied. Haar focus ligt op het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid en het onderzoeken van de impact van klimaatverandering op minderheidsgemeenschappen op Curaçao. Ze documenteert en deelt haar ervaringen met een persoonlijke interesse in de relatie tussen klimaatverandering en kolonialisme.